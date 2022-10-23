Раскрыты детали переговоров Шойгу с главой Пентагона Остином

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Киев готовит провокацию с использованием «грязной бомбы». Россия предупреждает мир о возможных фатальных последствиях: власти Украины необходимо остановить.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел ряд переговоров с коллегами из зарубежных стран. В частности, обсудил ситуацию в мире с руководителем американского Пентагона Ллойдом Остином.

Как сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства, Шойгу и Остин в ходе беседы по телефону обратили внимание на все те проблемы, которые сейчас исходят от украинского кризиса. Известно также, что глава Пентагона выступил за дальнейшие двусторонние контакты в свете проведения РФ спецоперации по освобождению Донбасса и денацификации, демилитаризации Украины. Он подчеркнул, что это просто необходимо.

Сегодня же Шойгу провел переговоры на тему украинского кризиса с главами Минобороны Турции, Британии и Франции. В числе прочего, речь шла о «грязной бомбе», которую Киев готовит к использованию с целью провокации и попытки обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения.

Как сообщают источники из разных стран, власти Украины давно планировал изготовление смертельного оружия. Уточнялось, что задача изготовить бомбу была поставлена главам Института ядерных исследований и Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области. По некоторым данным, работы над «грязной бомбой» уже почти завершены.

В конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каковы шансы, что власти Украины применят «грязную бомбу» и что будет дальше.