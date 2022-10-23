Филиппо: Джо Байден может взорвать ситуацию на Украине перед выборами

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Во Франции предупреждают мир о подлостях и кознях, которые может учинить президент США. Ему 79 лет? Вряд ли это помешает в погоне за лидерством в новых выборах.

Американский президент Джо Байден — совершенно непредсказуемый человек. Даже несмотря на отсутствие активной агрессии, он может легко пойти на эскалацию конфликта в Незалежной ради победы на грядущих выборах. Такое решительное заявление сделал французский политик Флориан Филиппо, опубликовав сообщение в Twitter.

Флориан призывает обывателей не верить в образ спокойного и пожилого Байдена, который якобы очень немощный. Политик уверен: от 79-летнего демократа ожидать можно чего угодно.

«Остерегайтесь того, что могут сделать американцы, чтобы взорвать ситуацию на Украине в преддверии промежуточных выборов 8/11!» — написал Филиппо в соцсети.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожилой Джо Байден напугал журналистов «мхатовской» паузой». Но ради чего он это сделал?