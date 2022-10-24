«Тяжелые поражения»: кто и как мог спасти восьмимесячного сына Асель Аскар

Фото, видео: Instagram* / assel.askar; 5-tv.ru

Казахстанская актриса горюет по умершему младенцу. Мама буквально места себе не находит. Она пытается понять, кто виноват в смерти сына — врачи или страшное стечение обстоятельств.

У казахстанской актрисы Асель Аскар, похоронившей совсем недавно сына Айбарса, жизнь буквально остановилась. Знаменитость ни на минуту не может перестать думать о сыне. Здоровому при рождении младенцу, которому исполнилось восемь месяцев, внезапно диагностировали врожденный порок сердца. Недели борьбы за его жизнь не увенчались успехом.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru педиатр и неонатолог Елена Кешишян рассказала, можно ли было избежать трагедии, и почему болезнь не проявила себя при рождении.

По словам специалиста, врожденные пороки сердца — самые частые пороки, которые возникают у детей. В большинстве своем диагноз врачи могут заметить еще во время беременности. Главное — делать в определенные сроки УЗИ. Так, на 22-й неделе беременности медики проводят обследование на возможное наличие пороков сердца у плода. Если диагностируются тяжелые заболевания, то перед мамой ставят вопрос о продолжении или прерывании беременности.

«Если порок корригируемый, то тогда решается вопрос возможной внутриутробной операции — это эксклюзивные хирургические операции, но в большой степени, если этот порок может быть прооперирован, то после рождения им делают первый этап операции, а потом, когда ребенок подрастает, ему проводят второй этап», — объяснила Кешишян.

Однако, как добавила специалист, есть такие пороки, которые невозможно диагностировать во время беременности и даже сразу после рождения. Свои признаки они начинают проявлять лишь через какое время. И по мере взросления ребенка все сильнее и сильнее.

«Соответственно, в такой ситуации это приводит к смерти. Особенно если ребенок заболевает», — отметила врач.

Кроме того, не только некоторые пороки сердца невозможно диагностировать во время беременности, но и множество других опасных заболеваний. В том числе генетические. Чаще всего они дают о себе знать после полугода жизни ребенка.

«Во время беременности можно определить только крупные тяжелые поражения, которые представляют собой вопрос продолжать или не продолжать беременность», — заключила специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем грозят галлюцинации Асель Аскар после смерти сына.

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