Германские экоактивисты облили картину Моне картофельным пюре в знак протеста

Фото, видео: letztegeneration.de; twitter / sixtus

Вопиющим инцидентом планировалось привлечь внимание властей ФРГ к проблемам экологии. По факту отозвалась только полиция.

Очередной скандал разразился в Германии из-за активистов экологического движения. Протестующие из природоохранной группы Letzte Generation облили картину выдающегося французского художника Клода Моне картофельным пюре. Так они решили привлечь внимание правительства страны к недостаточно эффективным мерам борьбы с климатическими изменениями. Видео инцидента появилось в Twitter.

Отмечается, что активисты попытались испортить картину Моне из серии «Стога». Все это происходило в музее «Барберини», расположенном в Постдаме. Помимо того, что на произведение искусства вылили пюре, протестующие умудрились приклеить себя к колонне, на которой висело полотно.

«Предстоит изучить, нанесен ли картине ущерб и какой», — прокомментировала ситуацию представитель музея Каролин Штранц.

Известно, что картина Моне была под защитным стеклом, поэтому о полном уничтожении речи не идет. Всего в акции участвовали четверо активистов. Власти Постдама назвали инцидент варварством по отношению к культуре и подчеркнули, что подобные выпады не имеют ничего общего с реальным желанием людей защитить экологию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британские активисты облили томатным супом картину Ван Гога в знак протеста.