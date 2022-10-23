«Мир возможен»: Макрон назвал способ урегулирования конфликта на Украине

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По мнению французского лидера, Россия и Украина обязательно сядут за стол переговоров. Но какие будут условия?

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что перспектива урегулирования конфликта на Украине существует. Однако, по его словам, мирным путем вопрос можно решить только на условиях Киева. Об этом Макрон сообщил на открытии международного форума «Воззвание к миру» в Риме.

«Мир на Украине возможен, единственный мир — такой, каким выберут его украинцы и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа», — прокомментировал французский лидер в эфире официального аккаунта Елисейского дворца в Twitter.

Макрон также добавил, что продолжение диалога между Россией и Украиной остается важной задачей. Он считает, что рано или поздно наступит момент, когда обе стороны будут готовы сесть за стол переговоров.

Ранее Министерство иностранных дел Франции сообщило, что выступает за сохранение коммуникативных каналов с Россией. Представитель министерства Катрин Колонна заявила, что сохранение диалога с людьми, которые принимают политические решения в России, крайне важно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макрон обеспокоен не только вопросом Украины. Французский лидер также обещал обсудить тему газа и санкций с американским правительством.