«Вот я и невеста»: за кого Валя Карнавал выходит замуж и как готовится к свадьбе

Фото: Instagram* / karna.val

Знаменитая блогерша отправилась на примерку платья, но не нашла «того самого». В чем же она пойдет под венец?

Блогер Валя Карнавал рассказала, как проходит ее подготовка к свадьбе. Волнительными подробностями о примерке платья и переживаниями она поделилась с подписчиками в своем Telegram-канале.

Карнавал говорит, что ей очень волнительно от происходящего. Она даже не до конца осознает, что вся эта свадебная беготня происходит с ней. По ее словам, у нее выдался свободный денек, и она отправилась в свадебный салон, чтобы хоть немного понимать, какое платье она хочет видеть на себе в день бракосочетания.

«Это так странно, ребята! Я примерила свадебное платье, на меня надели фату. Я стою смотрю в зеркало и единственная мысль в моей голове была — я недавно впервые в жизни шла в школу, я впервые в жизни садилась за школьную парту на первое сентября. А тут я стою, смотрю на себя в зеркало и понимаю, что вот я уже и невеста. Это так странно, очень интересно!» — поделилась с подписчиками блогерша.

Карнавал добавила, что никогда не представляла себя в роли невесты. Она понимала, что рано или поздно свадьба у нее будет, но она никогда не мечтала о ней. Сейчас Карнавал осознала, что не может найти платье, которое загадала у себя в голове.

«Я померила достаточно вариантов, я поняла, какой именно фасон мне подойдет, в чем мне будет удобно, но я поняла, что нет такого платья, которое прям взято из моей головы. Скорее всего, платье придется шить — это будет очень долго», — призналась певица.

Карнавал отметила, что не показывала примерку никому, включая своего жениха.

Со своим будущим мужем, спортсменом Сашей Стоуном, Карнавал познакомилась на съемках шоу одного из федеральных каналов. Всего спустя пару месяцев молодой человек сделал предложение руки и сердца 20-летнеей Карнавал. Сейчас пара готовится к свадебной церемонии, но точной даты торжества еще не запланировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стоун подарил Вале Карнавал авто за десять миллионов рублей.

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