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Бывший юморист, а ныне — президент Украины, из кожи вон лезет, чтобы втравить своих западных покровителей в прямой конфликт с Россией.

Призывы украинского президента Владимира Зеленского к Западу ударить по Кремлю — это агония на фоне провала проекта «анти-Россия». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Все больше политиков, в том числе американских (даже Обама), говорят о том, что нельзя допустить ввязывание в прямой конфликт с Россией. Все чаще начинает звучать критика военной и финансовой поддержки Украины. На этом фоне призывы Зеленского звучат как агония и следствие „шока“ от наступающего осознания грядущего провала проекта „анти-Россия“», — написал депутат в своем Telegram-канале.

По мнению Слуцкого, на Западе хорошо осознают, что их собственная «марионетка Зеленский» толкает своих западных кукловодов к третьей мировой. Однако готовы ли США и Евросоюз «ударить по Кремлю и ввергнуть мир в возможный апокалипсис», задается вопросом депутат.

«Любая агрессия со стороны западных стран в отношении России — ядерной державы — неминуемо повлечет ответ. И это уже будет реальное военное противостояние с Москвой, развязанное странами НАТО», — подчеркнул Слуцкий.

Лидер Незалежной в интервью канадским телеканалам CTV и CBC ранее заявил, что мир должен ударить по центрам принятия решений в России, если ее войска нанесут удар по офису президента Украины в Киеве.

Также Зеленский заявил, что президент РФ Владимир Путин якобы нарушил международное право и все предыдущие договоренности, начиная с «нормандского» формата. В связи с этим, а также из-за референдумов в бывших регионах Украины, присоединившихся к России, киевский режим отказывается вести переговоры с руководством РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал его к дипломатическому решению конфликта на Украине.