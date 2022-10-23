Вышла замуж в 51? Звезда «Интернов» Пермякова сообщила о свадьбе

Фото: Instagram* / s_permyakova

Подписчики настроены неоднозначно. А что, если знаменитая актриса просто показала съемочный образ невесты?

Актриса Светлана Пермякова сообщила, что вышла замуж. Звезда «Интернов» опубликовала фотографию в свадебном платье в своей социальной сети. Подписчики ошарашены новостью — Пермякова не предупреждала о приготовлениях и не раскрывала личность будущего мужа.

Женщина поделилась трогательной новостью о свадьбе и сообщила, что она очень долго ждала дня, когда сможет надеть красивое белое платье.

«Ну вот, это событие наконец-то настало. Я его долго ждала. Представляете, 51 год. Мне не стыдно говорить свой возраст. я очень хотела белое свадебное. Наконец, у меня это красивое белое платье есть», — рассказала Пермякова.

Светлана Пермякова сообщила о замужестве. Instagram* / s_permyakova

Поклонники, конечно же, порадовались за актрису. Они поздравили ее с долгожданным событием и пожелали настоящего женского счастья.

«Вот это новость, поздравляю»,

«Совет да любовь»,

«Будьте счастливы», — радовались за Пермякову поклонники.

Однако, не обошлось и без тех, кто воспринял новость неоднозначно. Некоторые предположили, что Пермякова показала в социальной сети свой съемочный образ.

«Съемки. И скорее всего фильм про 90-е», «Не верю», «Вы выходите замуж или это роль такая? На всякий случай поздравляю», — пишут пользователи в комментариях.

Первое замужество Пермяковой состоялось и развалилось в 2008 году. С супругом Евгением Бодровым Пермякова была в браке всего месяц. Построить неофициальную семью у актрисы получилось в 2012 году. Она родила дочь Варвару от Максима Скрябина, который младше ее на 19 лет. Но пара с тех пор так и не узаконила отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Пермякова ходила в церковь, чтобы искупить грехи после двух абортов. В молодости для нее было важнее построить карьеру, а не заводить детей и мужей.

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