«Большие имена подвергаются уничтожению»: Лолиту волнуют настроения в обществе

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Знаменитая певица ранее перевезла семью из Киева в Москву, но какие у нее планы дальше?

Певица Лолита Милявская поделилась переживаниями из-за перемен в отношении общества к артистам. По ее словам, последнее время многие певцы покинули Россию, и это подорвало их авторитет. Об этом пишет StarHit.

Милявская переживает за певцов, которых политическая повестка заставила сменить ПМЖ. По ее словам, лишь одно неаккуратное слово, оброненное ими в адрес России, тут же вызывает огромное количество агрессии со стороны сограждан.

«Мы сейчас все являемся свидетелями того, что самые большие имена, любимые семьи за секунду подвергаются уничтожению. И тут же публика говорит: „Да мы тебя вообще не любили“», — рассказывает Лолита.

Украинская и российская певица отмечает, что ее не любят в обществе. Но, по ее словам, она никогда не обращала внимание на одобрение зрителей.

«На мое счастье, я никогда не была зациклена на любви публики ко мне. Я всегда говорила, что она, как любовник. Нашел моложе — ушел», — поделилась исполнительница.

58-летняя Лолита не планирует перебираться заграницу, как это сделали многие ее коллеги по цеху. Она, наоборот, перевезла семью из Украины. Мама и дочь Лолиты теперь живут в Москве.

«Россия мне дала так много, что на чаше весов перевесила сразу», — с благодарностью к стране объясняет свой выбор певица.

Милявская отмечает, что не по наслышке знает об ужасах эмиграции. Ее отец Марк Горелик был выдворен из страны, и Лолита уверяет, что ему было очень тяжело на чужбине. Однажды ее нашел израильский друг ее отца и рассказал правду о его смерти.

«Твой папа умер не от почек, а от тоски по Родине», — сообщила певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита призналась в бестолковости своих многочисленных браков.