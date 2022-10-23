Будущий премьер? В Британии трансгендер сыграл на пианино «методом Зеленского»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mykola Tys; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

Залогом успешной карьеры в западном политикуме стало соответствие диким трендам, а не профессиональным требованиям.

Трансгендерная женщина Джордан Грей, которая в прямом эфире британского телеканала разделась догола и сыграла на пианино с помощью полового органа, имеет все шансы стать следующим премьер-министром Великобритании. Об этом в комментарии 5-tv.ru с сарказмом сказал журналист и политолог Юрий Светов.

Он напомнил, что актер юмористического шоу Владимир Зеленский в 2016 году прославился аналогичным номером, а через три года стал президентом Украины. Тем самым он запустил тренд, считает эксперт.

«Зеленский же играл на пианино, используя для этого особенности своего организма, и стал президентом Украины… Сразу же нашлись подражатели. Современный мир очень оперативно реагирует на то, что в тренде. А раз Зеленский в тренде, почему бы не попробовать теперь ему подражать?» — пояснил Светов.

Он подчеркнул, что сейчас залогом успешной карьеры в западном политикуме стало соответствие не профессиональным требованиям, а именно трендам, какими бы странными и нелепыми они ни были.

«Посмотрите, когда Лиз Трасс стала премьер-министром Британии, как она охарактеризовала свое правительство? Она сказала, что впервые в истории в этом правительстве нет ни одного белого мужчины с традиционной ориентацией — не бисексуала и не гермафродита. А когда президент США Джо Байден представлял своего нового пресс-секретаря Жан-Пьер Карин, что он о ней сказал? Не то, что она профессионал, а то, что она темнокожая и лесбиянка», — напомнил политолог.

Светов указал и на бывшего британского министра здравоохранения Терез Коффи, прославившуюся снимками, на которых она курит сигару и пьет виски. В обществе, где подобное считается нормальным, не удивительным будет и трансгендерный премьер-министр, скачущий голышом перед телекамерами, отметил политолог.

«Может, именно такого человека Великобритании и не хватает, чтобы выйти из кризиса, в котором она находится. Они уже за последние шесть лет столько перебрали премьер-министров — и с каждым все хуже и хуже. А вдруг вот это обнаженное существо, играющее на пианино, вытащит Великобританию из дыры», — иронично заключил Светов.



Источник фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; Личный архив Алены Август; 5-tv.ru

В свою очередь психолог Алена Август отметила восторженную реакцию публики на выступление Джордан Грей, что, по ее мнению, говорит о явных проблемах с нравственным здоровьем западного общества.

«То, что люди восторженно реагируют на такие публичные вещи, говорит даже не о разложении общества — это уже общепризнанный факт, что мораль отправлена в топку давным-давно… Вопрос, наверное, в том состоянии, в котором сейчас находится западное общество — состоянии высокой тревоги, когда люди не понимают, что происходит, что делает руководство их стран, перестают верить политикам», — отметила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Владимир Зеленский довел Украину до состояния повсеместного развала и хаоса.