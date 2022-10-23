Умерла оперная певица Галина Писаренко

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Знаменитой оперной певице было 88 лет. Тридцать из них она блистала на сцене МАМТ.

Умерла российская оперная певица Галина Писаренко. Народная артистка РСФСР скончалась 23 октября в возрасте 88 лет. Новость об утрате сообщила официальная группа Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня ушла из жизни Галина Алексеевна Писаренко <…> Это большая потеря для всех нас — почитателей ее таланта, учеников, друзей и близких», — сообщается в публикации.

В театре добавили, что прощание с Писаренко состоится 26 октября в фойе Большого зала Московской консерватории.

Оперная певица родилась в 24 января 1934 года в Санк-Петербурге. Писаренко окончила детскую музыкальную школу имени Гнесиных по классу фортепиано в начале 1950-х годов. После оттачивала свой талант в музыкальном училище при МГК имени Чайковского. Окончила она обучение при консерватории по классу вокала Нины Дорлиак в 1961 году. Певческий голос — лирико-колоратурное сопрано.

В том же году Галина Писаренко стала частью труппы МАМТ. Голос оперной певицы звучал в знаменитых классических операх Чайковского, Прокофьева, Моцарта и других.

Галина Писаренко 30 лет блистала на подмостках МАМТ. Певица была не только звездой оперной сцены, но и блестящим педагогом. С середины 1970-х она преподавала на кафедре сольного пения МГК имени Чайковского и была признана один им лучших музыкальных педагогов современности. Писаренко также записала около 20 музыкальных пластинок и стала автором многочисленных статей о вокальном искусстве.

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