Певца Витаса подозревают в дебоше в московском караоке-клубе

«МК»: на эстрадного певца Витаса написали заявление в полицию за конфликт в караоке-клубе

Фото: Коротаев Артем / ИТАР-ТАСС / ТАСС

Знаменитый исполнитель, предположительно, устроил потасовку с другим посетителем, оказавшимся федеральным чиновником.

На певца Витаса (Виталий Грачев) написали заявление в полицию за дебош в развлекательном заведении в центре Москвы. Об этом сообщает «МК».

По информации издания, инцидент произошел в ночь на воскресенье в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице, где 43-летний певец отдыхал в компании друзей. Витасу якобы не понравилось поведение посетителя за соседним столиком, как выяснилось позднее, начальника отдела одного из федеральных министерств.

Певец в нецензурной форме потребовал, чтобы чиновник убирался из клуба. Завязалась ссора, которая поначалу быстро сошла на нет. Однако спустя время Витас снова затеял конфликт, который на этот раз, по данным издания, закончился применением газового баллончика и химическим ожогом глаза у чиновника.

Как сообщает издание, после посещения травмпункта оппонент Витаса обратился с заявлением в полицию. Сейчас правоохранители намереваются допросить певца, о возбуждении уголовного дела речь пока не ведется. Если все же до этого дойдет, исполнителю хита «Опера № 2» может грозить наказание по статье «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Витаса Сергей Пудовкин сообщил о паузе в концертной деятельности его подопечного в России.