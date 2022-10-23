«Норд-Ост» 20 лет спустя: более 900 заложников были захвачены террористами в центре Москвы

Двадцать лет назад группа вооруженных террористов захватила более 900 человек в центре на Дубровке в Москве

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Коробейников; 5-tv.ru

Все прошедшие годы этот штурм изучается в лучших мировых школах спецназа и альтернативного решения ему так и не было предложено.

Ровно 20 лет назад в здание центра на Дубровке в Москве во время показа популярного тогда мюзикла «Норд-Ост» ворвалась группа вооруженных террористов, захватив в заложники более 900 человек.

«Первая мысль была, что розыгрыш, когда раздались выстрелы вверх. Я в армии служил и прекрасно знаю, как выглядит настоящий „Калаш“, прекрасно знаю, как он звучит», — вспоминает один из заложников, актер мюзикла «Норд-Ост» Андрей Субботин.

Три дня зрители, артисты и технический персонал жили в ожидании спасения. По периметру зала в кресла рядом с заложниками расположились женщины-смертницы. Бомбы боевики во главе с Мовсаром Бараевым изготовили из фугасных артиллерийских снарядов калибром 152 миллиметра.

«Было страшно, потому что она вставала, видела страх за детей, на ногу моей дочери старалась положить гранату, я руку подставляла. Мы с ней глаза в глаза диалог вели. Я спрашивала: „Зачем вы пришли?“ У них были свои цели, вы их знаете, цели невыполнимые», — вспоминает одна из заложниц Виктория Кругликова, которая находилась в зале вместе с дочерью, сестрой и ее сыном.

На второй день переговоров удалось освободить около 60 человек, однако это не смогло серьезно изменить ситуацию. Решение о штурме было принято к началу третьих суток, когда погибшими уже числились пять человек. Тогда стало понятно: цель террористов — массовое убийство в центре Москвы.

О том, как проходила спецоперация, споры вокруг штурма и почему нельзя было поступить по-другому, смотрите в репортаже Семена Еремина.