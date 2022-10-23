Фото: Telegram / Семён Пегов

Военкор доставлен в республиканский травмотологический центр.

Журналист Семен Пегов ранен под Донецком. Как подтвердили 5-tv.ru в пресс-службе Минздрава Донецкой народной республики (ДНР) военкор доставлен в республиканский травмотологический центр.

Предварительно, у Пегова рваные раны стопы. Информация о состоянии здоровья уточняется.

Семен Пегов работает в зоне конфликта с его начала в 2014 году. Впоследствии им был создан Telegram-канал WarGonzo, в котором он регулярно публикует свои материалы.