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Источники за рубежом сообщили, что борцы за киевский режим готовят провокацию с ядерным оружием на Украине.

Киевский режим еще семь лет назад не скрывал планов создания «грязной бомбы». Об этом напомнила журналистка Юлия Витязева, процитировав заявление экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, озвученное им в апреле 2015 года.

«Несмотря на то, что все заявления Турчинова о „грязной бомбе“, сделанные еще 2015 году, в украинских СМИ тщательно подчищены, у нас все ходы записаны», — отметила Витязева в своем Telеgram-канале.

Турчинов тогда в общении с журналистами заявил, что Украина будет использовать все имеющиеся у нее ресурсы для создания «эффективного оружия».

«Какое оно там: грязное или чистое, — это уже отдельный технологический вопрос», — заявил глава СНБО.

Турчинов также отметил, что Украина «работает над строительством в рамках военно-промышленного комплекса, который сегодня эффективно развивается, мощных системных технологий, которые дают возможность взять на вооружение все современные технологии».

Ранее в этот день РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники в ряде стран сообщило, что борцы за киевский режим готовят провокацию с «грязной бомбой» на Украине. Цель та же, что и у предыдущих провокаций, — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и спровоцировать еще более мощную антироссийскую кампанию.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, глава Минобороны Сергей Шойгу в общении с французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил озабоченность по поводу возможной провокации киевского режима с применением «грязной бомбы».