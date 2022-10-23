«Кроме шпагата я ничего не умею»: Волочкову оскорбляет чужое мнение

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Знаменитая балерина считает, что людям просто нужен повод зацепиться, но ее шпагат и вправду особенный. Чем же он отличается от других?

Балерину Анастасию Волочкову задевает чужое мнение о том, что она не умеет делать ничего, кроме шпагата. Об этом она рассказала в интервью изданию «А теперь внимание!».

Бывшая прима Большого неоднократно демонстрировала свою растяжку в эфирах шоу и передач, радовала подписчиков фотографиями своих шпагатов в социальных сетях. Однако устоявшийся образ «Королевы шпагатов» теперь не устраивает артистку балета. По ее словам, ее огорчает отношение людей к ней, но ее шпагат и вправду отличается от многих других.

«На шпагат садятся очень многие артисты и балета, и цирка, и спортсмены… Но я скажу, что мой точно отличается грациозностью, своим изыском. Он у меня красивый. Могу сказать, что это элемент моей профессии. Я умею делать в жизни не только шпагаты», — объяснила танцовщица.

Как отмечает балерина, она за свою карьеру танцевала во всех классических спектаклях и представляла Россию по всему миру на лучших зарубежных сценах. По ее мнению, людям просто удобно «докопаться до шпагата».

Волочкова также рассказала, что ее просят продемонстрировать шпагат, где бы она ни была. Но балерина далеко не всегда соглашается хвастаться растяжкой.

«И у меня создается такое впечатление, что люди думают, что, кроме шпагата, я ничего не умею делать. Но не везде мой шпагат уместен, особенно если я прихожу на какую-то съемку в платье и не считаю нужным отвечать на такие просьбы согласием», — поделилась Волочкова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкову раскритиковали за снимок ее ступней в пуантах.