«Может лишь подтолкнуть»: чем грозят галлюцинации Аскар после похорон ее сына

Фото, видео: Instagram* / assel.askar; Личный архив Евгения Фомина; 5-tv.ru

Психиатр отметил, что реакцию острого горя нужно пережить, иначе это приведет к серьезным психическим патологиям.

Казахстанская актрис Асель Аскар горюет по умершему новорожденному сыну. Младенец скончался через восемь месяцев после рождения от сердечной недостаточности. Похоронив ребенка, звезда всеми силами пытается справиться с глубокой болью от утраты. Однако материнское горе безгранично. Аскар начала видеть малыша по ночам и разговаривать с ним. Свои слезы она старается сдерживать и просит поклонников в социальной сети ее поддержать.

Психологи считают, что любой момент горя надо прожить, дать ему выход наружу: прокричать, проплакать, но ни в коем случае не держать его в себе. Начало галлюцинаций — «тревожный звонок», по мнению психиатра Евгения Фомина. В беседе с 5-tv.ru эксперт пояснил, почему это так.

«Переживание горя — это, безусловно, нормальное состояние: тяжелое, травматичное. Переживание горя должно быть. Оно проходит в разных формах, проживаются тяжелые психологические симптомы: депрессия, тревога. Ему может казаться, что он слышит голос. Это будет идти адаптивной реакцией на события, которые человек пережил. Само по себе событие причиной болезни стать не может. Может лишь подтолкнуть к проявлению существующего расстройства», — заявил врач.

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Ночные видения Аскар являются частью процесса переживания острой боли. Однако преодолеть их горюющему человеку сложно. В этом должен помочь специалист.

«Есть такая психологическая проблема, когда человек начинает замечать ушедших близких. Психика так настроена, что продолжает пытаться найти того человека, которого потерял в чертах ушедших людей. Кто-то будет напоминать этого человека, его тембр голос, мимика, и будет такая неосознанная попытка найти потерянного человека в ком-то. Поэтому часто бывают случаи, когда женщина находит мужа, похожего на ее ушедшего отца, потому что она так бессознательно заменяет им ушедшего отца. Поэтому эта такая естественная реакция. Если говорить о психопатологии, когда человек видит настоящие галлюцинации, то мы говорим о расстройстве из большой психиатрии, это причина, чтобы обратиться к врачу», — пояснил эксперт.

Поклонников актрисы волнует вопрос, может ли безутешная Асель сойти с ума от горя. На это психиатр Фомин дает однозначный ответ.

«Безусловно, помощь специалиста нужна в такой ситуации в принципе, потому что, переживая тяжелое горе, человек может не справиться с этой ситуацией. <…> Острая реакция горя проживается, всем окружающим от этого тяжело, потому что видеть человека, который все время плачет и не может успокоиться, непросто. Ничего не будет как прежде. Но чтобы по-настоящему сойти с ума, я такого не видел», — подчеркнул психолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что казахстанская актриса Аскар призналась в ночных разговорах с умершим сыном.



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