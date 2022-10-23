Момент падения Су-30СМ в Иркутске зафиксировали видеокамеры

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Емчук; Telegram / ДТП 38RUS; 5-tv.ru

Истребитель камнем рухнул с неба прямо на жилые дома.

Момент падения Су-30СМ на жилой район Иркутска зафиксировали видеокамеры. Записи крушения, снятые горожанами, появились в социальных сетях. На кадрах видно, как военный самолет камнем падает с неба на город. В месте крушения виден мощный взрыв и клубы черного дыма вслед за ним.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, информация о потере связи с пилотами совершавшего испытательный полет самолета Су-30СМ поступила в 17.50 по местному времени, а в 18.20 стало известно о крушении истребителя.

Уточняется, что самолет упал на двухэтажный жилой дом по адресу: 2-й Советский переулок, 4. Здание охватил пожар, который удалось локализовать за 40 минут. В авиакатастрофе погибли оба пилота, жертв среди населения нет.

На место немедленно выехал глава региона Игорь Кобзев. По итогам экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям он заявил, что жителям дома, на который упал самолет, будет оказана вся необходимая помощь. Кобзев уточнил, что в числе пострадавших две семьи, в общей сложности пять человек.

«Я встретился со всеми пострадавшими. Разобрали все вопросы по восстановлению документов, по другой необходимой помощи. Во вторник семьи получат 100 тысяч рублей, которые положены по областному закону. Дальше будем работать индивидуально», — передает слова Кобзева пресс-служба.

В свою очередь мэр Иркутска Руслан Болотов в своем Telegram-канале сообщил о подготовке пункта временного размещения для жителей на тот случай, если кому-то понадобится помощь. Болотов подчеркнул, что сейчас жизни и здоровью иркутян ничего не угрожает, и выразил соболезнования семьям и близким погибших пилотов.

По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех), крушение Су-30СМ в Иркутске произошло во время приемо-сдаточного полета. Для расследования происшествия создана комиссия с привлечением специалистов профильных институтов и предприятий авиационной промышленности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трое пострадавших при падении самолета Су-34 в Ейске выписались из больницы.