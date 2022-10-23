Киев внес умершую певицу Елену Образцову в санкционный список российских звезд

Зеленскому предложили ввести санкции против оперной певицы Образцовой, умершей в 2015 году

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Покойная оперная дива по мнению украинских чиновников поддерживает политику РФ в отношении Незалежной.

Санкции против умершей в 2015 году российской оперной певицы Елены Образцовой на Украине предложила ввести международная экспертная группа под руководством главы офиса президента Андрея Ермака и бывшего посла США в Москве Майкла Макфола.

Имя певицы оказалось в списке так называемой «дорожной карты индивидуальных санкций» против российских физических и юридических лиц, поддерживающих политику Москвы в отношении Киева. Документ опубликован на сайте президента Украины.

Всего в перечень «опасных» для Незалежной россиян попали 166 звезд шоу-бизнеса. В их числе поп-исполнители Клава Кока, Николай Басков, Сергей Лазарев, Юлия Чичерина, джазовый музыкант Игорь Бутман, рок-певец Валерий Кипелов, рэпер Тимати и другие.

Оперная певица (меццо-сопрано) и педагог, народная артистка СССР Елена Образцова скончалась в январе 2015 года в возрасте 75 лет в одной из клиник немецкого Лейпцига, где до этого проходила курс лечения от лейкемии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская певица Анастасия Приходько потребовала от властей Украины признать ее коллег и соотечественников Настю Каменских и Потапа угрозой национальной безопасности.