Кристина Орбакайте не получила приглашений на участие в новогодних концертах

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Поклонники строят гипотезы, что послужило причиной для отмены певицы. Многие считают, что виновна ее знаменитая мать.

Певица Кристина Орбакайте не получила приглашений на участие в новогодних огоньках. Подписчики начали строить домыслы о том, что певицу отменяют из-за выходок звездной мамы. О том, что Орбакайте нет в списках декабрьских съемок сообщило издание KP.RU.

Народная артистка Алла Пугачева после своего побега в Израиль с мужем и младшими детьми неоднократно делала громкие заявления и всячески пыталась задеть граждан России. Она просила внести ее в число иностранных агентов, оскорбляла россиян, называла их «холопами» и «рабами».

За слова и поступки своей матери придется отвечать Кристине Орбакайте, считают пользователи сети. В начале декабря федеральные каналы начнут подготовку новогодних концертов для российского зрителя, но для певицы праздника не будет.

В частности, Орбакайте не позвали на съемки «Песни года», которые пройдут 3 декабря. В списках исполнителей также не значатся Манижа, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, София Ротару, Александр Ревва.

Примечательно, что дочь Пугачевой не покидала страну и продолжает проживать в Москве. С начала СВО она давала концерты на территории России и даже выступала в Крыму. Официальных комментариев о причине отсутствия Орбакайте в списках организаторы концертов пока не давали.

Ранее 5-tv.ru писал, что сбежавшая в Израиль Пугачева продолжает зарабатывать в России. Однако ее бизнес переживает не лучшие времена.