Один человек погиб при взрыве самодельной бомбы в Херсоне

Один человек погиб после срабатывания взрывного устройства на улице Херсона

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

Взрывное устройство примотали к столбу и привели в действие с расстояния.

Один человек погиб в результате взрыва самодельной бомбы в Херсоне. Об этом сообщают власти региона.

«Сегодня около 14:00 в Херсоне укронацисты совершили террористический акт. Самодельное взрывное устройство, примотанное к столбу и приведенное к детонации дистанционно, убило мирного жителя города Херсона. Еще один проходящий мимо человек пострадал. Это были мирные жители Херсона», — написал замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что киевский режим продолжит устраивать теракты, нацеленные на уничтожение мирного населения региона, и настоятельно рекомендовал местным жителям покинуть правобережную часть области.

В Минздраве Херсонской области уточнили, что погибший при взрыве — мужчина 1972 года рождения.

Накануне украинские войска снова попытались нанести удар по гражданской переправе в Херсоне возле Антоновского моста. Удар успешно отразила система ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская сторона планирует теракт на Каховской ГЭС, чтобы спровоцировать экологическую катастрофу.