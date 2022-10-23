«Катастрофа происходит»: раскрыта причина смерти кота Базилио из «Буратино»

Фото: Кадр из к/ф «Приключения Буратино», реж. Леонид Нечаев, 1975 г.

Ролан Быков страдал от непонимания коллег по цеху и давления со стороны советской власти.

Творчество актера и режиссера Ролана Быкова неразрывно связано с детским кино. Советским зрителям он запомнился работами в культовых кинолентах «Приключения Буратино», «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Он мыслил широко и мечтал развивать этот жанр. Однако политика партии имела на этот счет другую точку зрения.

Кризис во взглядах и непонимание со стороны коллег пошатнули здоровье Быкова. На истинную причину его раннего ухода из жизни указала вдова артиста Елена Санаева. О подробностях личной жизни своего талантливого мужа она рассказала в эфире ток-шоу «Мой герой!». Народная артистка считает, что Ролан Быков должен был стать долгожителем, как его родители.

«Его мать прожила 91 год. Отец — 93. Я думаю, что Ролан мог бы прожить подольше, если бы не такие огорчения. Он говорил: «Катастрофа происходит», а ему за глаза отвечали: «Быков какой-то сумасшедший. Какое детское кино? Зачем? Советская власть воспитывала личностей, а мы должны воспитать талантливых победителей», — своим мнением с публикой поделилась Санаева.

Ролан Быков скончался в возрасте 68 лет. Кумир целой эпохи рано ушел из жизни, не отметив свой 70-летний юбилей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Светлана Немоляева рассказала, как переживала смерть мужа Александра Лазарева.