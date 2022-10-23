Мэр Иркутска о крушении Су-30: «Гражданские не пострадали. Это ключевое»

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На месте ЧП продолжается разбор завалов. Решается вопрос по оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Опасности для гражданского населения в зоне крушения Су-30СМ в Иркутске нет. Об этом 5-tv.ru заявил после совещания с губернатором региона глава города Руслан Болотов.

«Переговорил с жителями. Успокоили. На сегодняшний день угроз и рисков людей, которые проживают в непосредственной близости не наблюдается. Поэтому работаем. Работаем по ситуации», — отметил мэр.

Болотов добавил, что все возникающие у пострадавших жителей вопросы будут решаться начиная с завтрашнего дня. Глава города пояснил, что администрация выполняет поручение губернатора, а также действует в соответствии с постановлением МЧС России по устранению последствий произошедшего.

«Поэтому самое главное жители гражданские не пострадали. Это ключевое. И это та информация, которая есть на сейчас. Один дом пострадал. Мы сейчас будем устанавливать по техпаспорту площади и все остальное», — резюмировал мэр Иркутска.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Су-30СМ упал на частный сектор Иркутска вечером 23 октября во время приемо-сдаточного полета. В ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) добавили, что находятся в контакте с чрезвычайными службами. Для расследования обстоятельств произошедшего создана комиссия, в состав которой вошли соответствующие специалисты.

Экипаж погиб. На земле пострадавших и погибших нет. На земле сгорело двухэтажное деревянное здание, в также без света остались 150 домов. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заверил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос предоставления маневренного фонда и необходимых выплат по утрате имущества. Известно, что в сгоревшем доме проживали пять человек, который к счастью не было дома.