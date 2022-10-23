«20 лет»: София Ротару посетила могилу покойного мужа в Киеве

Фото: www.globallookpress.com / Grigirii Goryachev

Возлюбленный Ротару скончался 20 лет назад. Но она, кажется, до сих пор не может смириться с утратой.

Певица София Ротару посетила могилу своего любимого мужа на Байковом кладбище в Киеве. Убитая горем 75-летняя певица почтила его память и опубликовала фотографию в социальной сети.

Последнее время Ротару редко появляется на публике, не обновляет коллекцию постов в собственном блоге, не дает концертов и ведет замкнутый образ жизни. Однако в годовщину смерти мужа она прервала молчание и показала себя подписчикам.

«20 лет…» — подписала снимок с кладбища скорбящая певица.

Анатолий Евдокименко был не только любимым супругом Ротару, но и режиссером-постановщиком ее концертов. Он руководил музыкальным ансамблем «Червонная рута», вместе с женой они переживали взлеты и падения коллектива. Скончался Евдокименко 23 октября 2002 года от инсульта. Мужу певицы было 60 лет.

Ротару тяжело переживала утрату любимого человека. Она неоднократно устраивала концерты в память о нем. Кажется, Ротару и спустя 20 лет не может отпустить возлюбленного и смириться с потерей.

София Ротару навестила могилу мужа в Киеве. Источник фото: Instagram* / sofiarotaru.official

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что София Ротару теряет огромные гонорары из-за своей принципиальности. После начала Специальной военной операции певица отказалась от концертной деятельности и на территории России, и на территории Украины, чтобы не привлекать внимание к своей персоне в сложный для обоих стран период.



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