Все объекты поражены: ВС РФ нанесли удар по системам военного управления Украины

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Для уничтожения боевой инфраструктуры противника задействовали высокоточное оружие большой дальности.

Российские военные нанесли удар по украинским системам военного управления и энергетики, уничтожив все намеченные объекты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены», — заявил он на брифинге.

Также военное ведомство предоставило уникальные кадры работы экипажей штурмовиков Су-25, которые в ходе очередного выполнения боевых задач разгромили базы противника и уничтожили вражескую технику

В Минобороны подчеркнули, что все пуски ракет по целям выполнялись на малых высотах. Таким образом объекты поражались с максимальной точностью. По итогам выполнения боевых задач были ликвидированы, в частности, замаскированные места пребывания украинских преступников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили цеха предприятия по производству ракет «Нептун» в Харькове.