Шойгу выразил озабоченность из-за провокации Киева с «грязной бомбой»

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Стало известно, что готовится очередная мощная антироссийская кампания.

Глава Минобороны Сергей Шойгу в общении с французским коллегой Себастьяном Лекорню выразил озабоченность по поводу возможной провокации киевского режима с применением «грязной бомбы». Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны Французской Республики С. Лекорню. Обсуждена ситуация на Украине, которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации», — говорится в сообщении.

До этого РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники в ряде стран сообщило, что борцы за киевский режим готовят провокацию с «грязной бомбой» на Украине. Цель та же, что и у предыдущих провокаций, — обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения. Киев надеется спровоцировать более мощную антироссийскую кампанию.

Ранее политолог Наталья Елисеева в комментарии 5-tv.ru рассказала, способен ли Киев на самом деле устроить провокацию с «грязной бомбой» и какими могут быть последствия этого.