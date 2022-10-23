Ольга Бузова поделилась подробностями личной жизни: «Я не знаю, что такое секс»

Ольга Бузова не знает, что такое секс, и не хочет знать

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Знаменитая певица снова хочет выйти замуж. Сможет ли она открыть «мир других мужчин»?

Певица Ольга Бузова недавно заявила, что она очень интересная девушка и никогда не была обделена мужским вниманием. Однако сейчас свою постель они ни с кем не делит и коротает холодные ночи одна.

По словам знаменитости, она наслаждается одиночеством и сомневается, сможет ли когда-нибудь снова испытать светлое чувство. Певица отмечает, что вступать в интимные связи без отношений противоречит ее природе.

«Я не знаю, что такое секс и не хочу знать. Я занимаюсь исключительно любовью и все отношения у меня длительные. Именно поэтому у меня нет курортных романов. Я хочу еще выйти замуж. Хочу этой глупости вновь. Я не знаю, когда это будет и будет ли. Время покажет», — поделилась Бузова.

36-летняя певица часто хвастается дорогими подарками от поклонников, но никого из них она не подпускает близко к себе. Исполнительница отмечает, что ее интересуют только серьезные отношения.

«Я не девушка-курортный роман. Я девушка с серьезными намерениями. Если мужчина меня зовет, я сразу спрашиваю: «Куда? Хорошо, я схожу с тобой в кино, а дальше что?» — рассказала Ольга Бузова в эфире одного из федеральных каналов.

В прошлом Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но их брак развалился. Певица долго не могла прийти в себя после развода, и до сих пор не может забыть ту боль, которую Тарасов ей причинил. Чтобы заглушить свои эмоции, певица погрузилась с головой в работу. Тогда карьера вокалистки пошла в гору, и она стала выпускать хит за хитом.

После разрыва с супругом у Бузовой было несколько ярких, но скоротечных романов. В частности, общественность наблюдала за ее отношениями с блогером Давой. После их расставания всплыло немало подробностей об изменах и рукоприкладстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что за Ольгой Бузовой ухаживает мужчина. Однако певица не уточнила, состоят ли они в отношениях.

Также 5-tv.ru рассказывал, кто увел Тарасова у Ольги Бузовой.