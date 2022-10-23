«Мой единственный девственник»: какая роль не отпускала Верника почти 25 лет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

На роль неискушенного моряка Джека Хантера юного тогда актера пригласила Ирина Мирошниченко.

Игорь Верник служит театру МХТ имени Чехова почти 40 лет. Работая в труппе художественного театра, он сыграл огромное количество ярких ролей в спектаклях: «Тартюф», «Портрет», «Ундина» и «Король лир». При этом почти более 20 лет своей профессиональной деятельности он посвятил одной особенной роли. Это невинный моряк Джек Хантер из скандальной и чувственной постановки «Татуированная роза» с Ириной Мирошниченко.

Глаза 59-летнего актера искрятся от смеха, когда он говорит об этой роли и причинах, которые сделали его единственным моряком-девственником в российском театре.

«Я когда только пришел в театр, Ирина Петровна меня как-то отметила сразу, говорит, будем работать вместе. Шел спектакль «Татуированная роза». Она меня пригласила на роль моряка-девственника. Действительно, я в 22 года пришел из школы-студии МХАТ, из армии. В 22 года я с радостью и легкостью играл девственника. Мы играли этот спектакль, я его тоже обожал. Это был очень интересный спектакль, который поставил Роман Виктюк. Шли годы, мы взрослели, я взрослел, а мой герой, написанный Теннеси Уильямсом, оставался юным моряком-девственником. В какой-то момент я пришел к Ирине Петровне и взмолился, что это просто невозможно. Я уже не мальчишка, жизнь «рисует» на моем лице, это уже как-то неприлично. Она: «Нееет! Никого другого, только ты!!! Ты мой девственник единственный!», — вспомнил тот судьбоносный разговор Верник в преддверии юбилейного вечера любимейшей им партнерши по сцене.

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Отказать своей многоуважаемой коллеге Игорь Эмильевич тогда не смог. Он признается, что и не собирался.

«Она (Ирина Мирошниченко. — прим. ред.) была в этом так убедительна. Она относится к партнерам своим, как к своей семье. Как бывает в семье: дети вырастают, ты же не хочешь их отпускать. Ты хочешь их как можно дольше сохранить для себя, вот эту связь продлить. Так и она. Она удивительно трепетный человек, она не хочет рвать эту связь», — поделился артист.

Накануне на сцене легендарного МХТ имени Чехова прошел юбилейный вечер в честь 80-летия легендарной актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко. Диву пришли поздравить друзья и коллеги, среди которых были Евгений Миронов, Евгений Герасимов, писатель Аркадий Инин и многие другие.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лев Лещенко исполнил на юбилее Мирошниченко в МХТ «разнузданный шансон».