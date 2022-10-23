Фото, видео: ВКонтакте / Кирилл Костюнин; ВКонтакте / ДТП 38RUS Иркутск; ВКонтакте; Telegram / #кобзевнасвязи; 5-tv.ru

Предварительно, из местных жителей никто не пострадал.

Два пилота погибли во время крушения Су-30 в Иркутске. Сообщает источник 5-tv.ru. Пострадавших среди местных жителей, предварительно, нет.

Площадь пожара на месте ЧП достигла 200 квадратных метров. Воздушное судно рухнуло на двухэтажное здание в городской черте на территории частного сектора.

Установлено, что авария произошла во время испытаний. На место выехал глава региона Игорь Кобзев.