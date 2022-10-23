«Экстремистское отношение»: фармкомпании ЕС забрали у пациентов из РФ лекарства

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mark Langridge; Пресс-служба Общественной Палаты РФ; 5-tv.ru

Общественная палата России порицает европейскую бесчеловечность и способствует активному развитию фармпроизводства в стране.

В Общественной Палате России прошел VII Всероссийский конгресс онкопациентов. Эксперты со всей страны, в первую очередь, обсудили новые «вызовы времени», которые обостряют целый ряд проблем в отечественном здравоохранении. Одним из насущных вопросов остается бесчеловечное отношение западных фармкомпаний к российским больным онкологией. 5-tv.ru публикует эксклюзивный комментарий члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирины Борововой.

«В нашей стране клинические исследования западных фармкомпаний в связи с геополитической ситуацией были не просто остановлены — врачей-исследователей, врачей-клиницистов заставили изъять у пациентов таргетированный таблетированный препарат и уничтожить его. На наш взгляд, такое экстремистское отношение к пациентам не должно повторяться нигде», — уверена эксперт.

Какие бы сложности с логистикой не возникали у фармпроизводителей, забирать у тяжелобольных уже выданный препарат антигуманно - уверены специалисты. Ученые и практики считают, что в такой ситуации правильнее было бы завершить исследование. По словам Ирины Борововой, медицина должна быть вне политики. Поэтому российские врачи будут прикладывать все усилия, чтобы провокации со стороны Европы не ударили по здоровью россиян.

Академик РАН, хирург-онколог Игорь Решетов пояснил, что к подобным осложнениям с поставками лекарств для онкобольных в стране готовились давно.

«В нашей стране проблемой оказания помощи медпомощи озаботились давно, поэтому нацпроект „Здоровье“ идет во второй своей генерации. Во время первой мы практически полностью переоснастили в ряде регионов, „насытили“ тяжелой техникой диспансеры и ведущие центры. Был начат процесс формирования точек производства отечественных препаратов. Сейчас второй нацпроект успешно продвигается, мы находимся на середине. Что касается основного спектра препаратов, в частности, для лечения солидных опухолей, они все получили свою „прописку“ в России, в том числе такие высокотехнологические препараты как таргетные и иммуноонкологические. Поэтому все те внешние события, которые происходят, нас не в такой степени задевают», — подытожил директор кластерной онкологии им. Левшина.

Ранее 5-tv.ru писал, что после пандемии и беспрецедентных антироссийских санкций на первый план выходят импортозамещение и поиск новых рынков сбыта.