Губернатор Иркутской области выехал на место падения самолета на частный дом

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Предварительно, воздушное судно относится к категории Су.

На место падения военного самолета в частном секторе под Иркутском выехал глава области Игорь Кобзев.

«По предварительным данным в Иркутске на двухэтажный дом упал самолет категории СУ. Выехал на место», — написал он в своем Telegram-канале.

Так же Кобзев добавил, что на месте происшествия на улице Пржевальского работают все необходимы подразделения. Данные о пострадавших пока не поступали.

Информация о произошедшем уточняется. По сообщениям очевидцев, на месте падения пожар. Предварительно, горит деревянное строение.