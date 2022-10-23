Военный самолет рухнул в Иркутске во время испытаний
Предположительно, воздушное судно упало на двухэтажный дом.
Военный самолет, предположительно, упал на двухэтажное здание в Иркутске во время испытаний. По данным 5-tv.ru, воздушное судно вылетело с местного авиазавода.
На кадрах, публикуемых очевидцами в социальных сетях, видно, что после удара о землю самолет взорвался. Информация о его принадлежности и модификации выясняется.
Известно, что в результате ЧП загорелся деревянный дом. Данные по пострадавшим и погибшим уточняются.