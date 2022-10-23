Зеленский призвал мир ударить по Кремлю: «Хотеть-то он хочет, да кто ему даст»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; Владимир Андреев / ТАСС; 5-tv.ru

Похоже, неадекватность украинского лидера зашкаливает настолько, что ему уже все равно на свою репутацию.

В случае удара российских войск по Офису президента Украины в Киеве, мир должен ударить по центрам принятия решений в России. Такое заявление сделал лидер Незалежной Владимир Зеленский канадским телеканалам CTV и CBC.

«Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна нанести удар по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Не важно, Украина является страной НАТО или нет. Это происходит в Европе. Никому не позволено шантажировать как террорист», — сказал глава Самостийной.

Украинский президент считает, что мировое сообщество должно ответить примерно таким образом.

«Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься, тот, кто дает задание убивать людей. Если ты так сделаешь, то через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве», — приводит слова Газета.ру.

Помимо этого, Зеленский пояснил, почему он отказался вести переговоры с РФ. По его словам, украинская сторона публично говорила о том, что, если Россия проведет референдумы, и что-то будет признано, то переговоров с российским лидером Владимиром Путиным не будет. По мнению бывшего комика, Путин нарушил не только международное право, но и все предыдущие договоренности, начиная с «нормандского» формата.

Также заявление Владимира Зеленского прокомментировал политолог Марат Баширов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. Специалист подчеркнул, что Москве ничего не угрожает.

«В адекватности этого человека уже очень многие сомневаются. Несомненно, Москва защищена. Даже если американцы предоставят ракеты дальностью 300 километров, то, во-первых, это предельная дальность, а во-вторых, московский щит очень мощный. Поэтому хотеть-то он хочет, да кто ему даст, называется», — сказал Баширов.

Собеседник резюмировал, что слова Зеленского — очередное бряцанье оружием «человека, который неадекватно оценивает то, что происходит в его стране».

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему США отказываются предоставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.