Никчемные провокаторы: применят ли на Украине «грязную бомбу»

Фото, видео: Depositphotos / lspencer; ВКонтакте / Наталия Елисеева; 5-tv.ru

К абсурдным заявлениям лидера Незалежной по поводу ядерного оружия уже все привыкли, однако, что будет сейчас — неизвестно.

К чему могут привести угрозы ядерной «грязной бомбой» со стороны Украины рассказала политолог Наталья Елисеева в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. Она отметила, что президент Незалежной Владимир Зеленский не раз говорил о применении ядерного оружия против России, в том числе, если якобы будет нанесен удар по Банковой. Собеседница уверена, бывший комик знает, что никакого удара по Украине не будет.

«Цель простая — обвинить Россию в том, что она первой нанесла удар. Условно, это будет полный разрыв взаимоотношений с нашими партнерами. Например, с азиатским регионом, Китаем и так далее. Плюс в том, что данные оказались в прессе, и эта тема поднимается», — сказала эксперт.

Она добавила, что подобная провокация может произойти, если учесть ситуацию с Запорожской АЭС. Тогда Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливали предприятие, прекрасно осознавая последствия в случае критического попадания, тем не менее, боевиков это не остановило. Кроме того, Елисеева прокомментировала, станет ли Запад поддерживать в данной ситуации Украину.

«Вопрос поддержки Украины условен, потому что, когда Зеленский заявил о ядерном ударе, Запад сразу от этого открестился, сказав, что ядерного конфликта не будет. Открытого порицания не было, но на вопрос был дан оперативный ответ», — пояснила Елисеева.

При этом, по словам политолога, важен вопрос реакции Запада.

«Первый путь — проигнорировать. Второй — все отрицать. А третий — начать заявлять о том, что применение ядерного вооружения вне зависимости от того, где, как и чьей страной, оно недопустимо. Я полагаю, что здесь будет выбран третий путь», — резюмировала специалист.

До этого в СМИ появилась информация о планах киевского режима устроить провокацию с «грязной бомбой». Ранее 5-tv.ru писал о том, зачем боевики расстреливали мирных жителей.