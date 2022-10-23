Бесконечный праздник: Трасс будет праздновать отставку дважды

Фото: www.globallookpress.com / Tejas Sandhu

Несмотря на то, что политик меньше других занимала свой пост, масштаб гуляний поражает.

Вторую вечеринку по случаю отставки устроит премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Мероприятие запланировано на воскресенье. Об этом сообщает издание The Sunday Times. Обозреватели отмечают, что в субботу политик уже организовала прощальное торжество для коллег, а теперь она хочет поблагодарить своих близких помощников и их партнеров. К слову, бывший британский премьер Борис Джонсон проводил такую же вечеринку после заявления об уходе с поста.

Лиз Трасс была премьером менее двух месяцев. Несмотря на отставку, она отметила, что будет главой кабинета, пока не изберут ее преемника. В британской истории срок Трасс признан самым коротким.

Стоит добавить, недавно вскрылись не самые приглядные подробности деятельности премьера в ее бытность министром юстиции. Одна из ее бывших помощниц Кирсти Бьюкенен заявила, что начальница, не желая давать интервью, якобы «хоронила» своих родственников. В частности, речь шла о тетях и кузинах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Лиз Трасс попала в «пьяный» скандал.