Мерзликин показал фото 81-летнего Никоненко: «Радость быть вместе с эпохой»
Актер Андрей Мерзликин показал на снимке как выглядит 81-летний Сергей Никоненко
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Пользователи пожелали звездам здоровья и новых творческих достижений, отметив у Никоненко важную деталь.
Фото с 81-летним артистом Сергеем Никоненко показал его коллега по цеху актер Андрей Мерзликин. Исполнитель роли «Ошпаренного» в фильме «Бумер» опубликовал снимок в Telegram-канале. Мерзликин признался, что он очень рад быть рядом с «эпохой» отечественного кинематографа.
«Радость быть вместе с эпохой», — гласит запись.
Аудитория Андрея восхитилась внешностью обоих актеров. Некоторые пользователи пошутили, что «Колобок» со времен сериала «Каменская» ни капли не изменился. Также юзеры пожелали звездам творческих достижений и здоровья.
Андрей Мерзликин и Сергей Никоненко.
К слову, Сергей Петрович жалует далеко не всех представителей российского шоубиза. В частности, в начале октября он достаточно жестко высказался в отношении знаменитостей Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, ярко охарактеризовав их нравственные качества. Говоря конкретней, Никоненко назвал пару «грязными людьми», а Галкина удостоил звания «проститутки».
«Что Алла, что ее мальчишка-засранец», — говорил тогда сценарист.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как Никоненко «прошелся» по сбежавшему из РФ Галкину.
* —Признан иноагентом в РФ.