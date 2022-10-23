Си Цзиньпин переизбран на третий срок генсеком Компартии КНР

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До этого сообщалась официальная причина досрочного ухода бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао с XX съезда КПК.

Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря Китайской народной республики (КНР) центральным комитетом Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) на третий срок. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

До этого СМИ отмечало, что официальная причина досрочного ухода бывшего председателя КНР Ху Цзиньтао с XX съезда КПК — проблемы со здоровьем. Политик почувствовал себя плохо, поэтому ему пришлось покинуть мероприятие досрочно. К слову, позже его состояние улучшилось.

На заседании к нему подошли два человека, показали некие документы в красной папке и вывели Ху Цзиньтао из зала. Примечательно, что после инцидента на мероприятии информация о бывшем главе китайской Компартии была удалена с ее сайта и с сайта правительства страны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что восхищает Си Цзиньпина в президенте России Владимире Путине.