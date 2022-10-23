Сторонники киевского режима атаковали Новоайдар в ЛНР ракетами из РСЗО HIMARS

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Marines

По имеющимся данным, украинские боевики выпустили по городу шесть ракет. О пострадавших пока не сообщалось.

Борцы за киевский режим атаковали Новоайдар в Луганской народной республике (ЛНР) ракетами из РСЗО HIMARS. Об этом сообщили сотрудники представительства региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Незалежной (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02:50 по населенному пункту Новоайдар с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет)», — подчеркивалось в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Информации о пострадавших и погибших в результате атаки пока не поступало. Детали ЧП уточняются.

В конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru показал, как российские штурмовики Су-25 уничтожают позиции ВСУ на Украине.