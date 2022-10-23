Новые жуткие факты: зачем боевики «Азова»* расстреливали мирных жителей на «Азовстали»

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Сдавшиеся в плен националисты продолжают раскрывать страшные подробности своих преступлений.

Для прикрытия от авиаударов националисты на территории завода «Азовсталь» удерживали мирных жителей. Некоторые из них так и не смогли выбраться живыми, были расстреляны. Жуткие подробности рассказали пленные боевики «Азова»*

«Чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными», — вспомнил сержант полка запрещенной в РФ террористической организации Михаил Швец в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что националисты насильно загоняли гражданских. Так якобы боевиков меньше бомбили. Другой же пленный боевик подтвердил преступные действия.

«Кто хотел выйти из „Азовстали“, мы их расстреливали», — сказал старший сержант Виталий Катранич.

Так, при нем убили желающего покинуть завод мужчину. Преступления украинские националисты могли совершать самыми извращенными способами: жуткие пытки для них — нормальное поведение.

«Азовсталь» — металлургический комбинат в Мариуполе на берегу Азовского моря в устье реки Кальмиус. Одно из ведущих предприятий по выпуску некоторых видов металлопроката. Параллельно с этим в последние годы оно стало одной из основных площадок размещения украинских националистов, располагавшихся в укрепленных тоннелях и помещениях. Территорию полностью освободили от боевиков в ходе специальной военной операции 20 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появится на территории освобожденной «Азовстали».

* — запрещенная в России террористическая организация.