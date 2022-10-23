Пушков высмеял слова Макрона из-за цен на газ в США: «Откуда искренность?»

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Российские сенатор в недоумении от ярких фраз и широких жестов президента Франции. Кому и что он хочет доказать?

Ни о какой искренности в деле торговли России с США нет и быть не может. Такое мнение высказал сенатор Александр Пушков в ответ на недовольства президента Франции Эммануэля Макрона касательно цен на газ. Он обвинил США в двойных стандартах в вопросе торговли газом.

«Искренность в трансатлантической торговле? Откуда Макрон взял такое? Против Европы искренне применят меры давления, выдавят ее товары с американских рынков и искренне продадут дорогой американский сжиженный газ», — отметил Пушков.

Российский сенатор уверен, что Эммануэль Макрон должен быть в курсе вышеуказанного подхода США к решению вопросов в сфере энергетики. Почему же он делает прямо противоположные заявления — совсем не понятно.

А между тем, французский лидер также обещал обсудить тему газа и санкций с американским правительством. Макрон намерен сделать это во время визита в США в декабре.

После введения антироссийский санкций Запад столкнулся с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией. На этом фоне промышленность в Европе лишилась конкурентных преимуществ. Все это отразилось и на других сферах экономики.

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