Непростая победа: как Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе

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Российский боец MMA после боя с бразильцем назвал имя человека, кому посвятил победу.

Российский боец Ислам Махачев одержал победу в бою на турнере UFC 280 с бразильцем Чарльзом Оливейром. Таким образом он стал новым чемпионом UFC в легком весе.

«Я всегда знал, что этот бой не будет легким, потому что этот парень воин, он всегда давит оппонентов. Но я знал, что он будет беспокоиться о моих навыках в борьбе, поэтому не сможет давить, как привык», — сказал Махачев после боя в интервью «Спорт-Экспресс».

Свою победу он посвятил отцу российского бойца Хабиба Нурмагомедова и своему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

«Много лет назад он сказал мне просто упорно трудится и тогда я буду чемпионом. Этот парень (Хабиб — Прим.ред.) и его отец сделали меня», — добавил он.

Махачев стал третьим чемпионом UFC из России после Нурмагомедова и Петра Яна. В легком весе чемпионом UFC Махачев является вторым после Нурмагомедова. За свою карьеру спортсмен провел 24 официальных поединка, в 23 из них одержал победу, в одном потерпел досадное поражение техническим нокаутом.

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