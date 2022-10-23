Тришкин кафтан Евросоюза: почему Франция первой взорвалась на фоне энергокризиса

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Пока Великобритания разгребает стремительную смену власти, а Германия расследует ЧП на «Северных потоках», Париж настроился на «трогательный диалог с Москвой».

Борис Джонсон прервал отпуск на Карибах и вернулся в Лондон, так как у него появился шанс вновь стать премьер-министром Великобритании. Место ведь освободилось — Лиз Трасс продержалась на посту 44 дня и это абсолютный рекорд за всю историю Великобритании. Символом ее недолговечности стал салат-латук, у нас он больше известен как «айсберг».

Журналисты в шутку предложили пари: что произойдет раньше — сгниет кочан или уйдет премьер Трасс и к удивлению многих — салат оказался крепче. Конечно, Трасс не повезло — королева умерла, грянул энергетический кризис, но она сама за полтора месяца успела наделать столько ошибок, что в Парламенте сказали: «Давай, до свидания!».

Ее бойцовое премьерство — классический пример «слабоумия и отваги». Женщина она, безусловно, решительная — готова была на красную ядерную кнопку нажать при случае. Амбициозная — хотела ни много ни мало экономику России разрушить. При этом ужасающе некомпетентная. В России вряд ли забудут ее непризнание Воронежа и Ростова.

А самим британцам она запомнится попыткой копирования образа Маргарэт Тэтчер — и на танке ездила, как «Железная Леди» и шапку меховую надевала. Но смотрелось это все дешевой подделкой. Кандидатов на пост, по сути, трое — это соперники Трасс по предыдущей гонке за кресло — экс казначей Риши Сунак и глава Палаты общин Пэнни Мордонт, а также униженный, но не сломленный Борис Джонсон. За всеми тянется шлейф компроматов и, по сути, надо выбрать из трех зол меньшее.

Хотя, конечно, это отдельная тема для разговора — как проходят выборы главы британского правительства. Смотрите в стране — 67 миллионов человек, три года назад партия консерваторов получила 43% — примерно 14 миллионов голосов. Это дало 357 мандатов. И вот эта горстка достойных леди и джентльменов в своем узком кругу решит, кому управлять Британией дальше. Такая у них демократия, не нам же их учить.

Курс Британии при этом вряд ли изменится. Но пока у них разброд и шатание — им не до нас. И это уже хорошо. Кто бы ни пришел на смену Трасс, вопрос номер один — цены на энергию. Еврозону потрясывает, пока от нервного озноба, но и зима не за горами. Средний уровень инфляции по странам ЕС — 10%. Это пока, еще отопление не включали. В Прибалтике уже больше 20%.

«Северный поток» не спасет, он серьезно поврежден — в этом уже никаких сомнений. Последствия взрыва газопроводов сняли на видео — там дыра в восемь метров. Есть идея установить «потолок цен» на покупаемый газ, обсуждается, но уже на старте кажется глупой. О чем подумать есть, но времени на это нет — зима близко, и долго терпеть эксперименты политиков евро-граждане не намерены. Франция — уже полыхнула. Репортаж Виталия Чащухина.

Как всегда мирные по началу протесты перерастают во Франции в беспорядки. И даже не ночью, а средь бела дня. В сторону полиции летят камни и битое стекло. А кто-то переходит в наступление прямо-таки с дубиной в руках. Все ожидали социального взрыва в Европе, он случился. Запредельная инфляция и катастрофическое падение уровня жизни сдетонировали. На одной чаше весов толстосумы у власти со своими деньгами, на другой — простые рабочие, которые держаться из последних сил. Цены растут, зарплаты — нет.

«Согласно данным полиции в забастовке участвовало 30 000 человек, а по данным организаторов их было почти 200 000, что несомненно означает, что это большая часть французов, которые недовольны социально-экономическими условиями. Страна погрузилась в них на долгие годы», — считает французский политолог Эммануэль Леруа.

Работники французских нефтеперерабатывающих заводов повели всех остальных за собой. Бунтуют уже целый месяц, требуя повысить зарплату сразу на 20%, чтобы хоть как-то угнаться за стоимостью продуктов и растущими коммунальными платежами. Как следствие — треть заправок во Франции закрыты, бензина и дизеля не хватает даже для машин скорой помощи. Очередь на заправку под Парижем — многокилометровая и многочасовая. Здесь хотя бы еще есть топливо в наличии. В условиях топливного кризиса словно в издевку открывается — первый за четыре года «Парижский автосалон». На некоторых образцах далеко уедешь, разве что до ближайшей розетки.

«Вот, например, полностью электрические машины, могут автономно уехать на 50 километров и максимальная скорость всего 50 километров в час. Раньше тут было много машин и на бензине. Теперь только электрокары, какие-то непонятные фирмы», — рассказывает участник Парижского автосалона Эммануэль Филипп.

В столь удручающих условиях Украина, похоже, теперь последнее, о чем хочется думать. Гостям из Киева на Монпарнас уже в глаза говорят: «Вива, Путин!». И вовсе не считает себя после этого антигероем. Мы попросили его объясниться.

«Ну представьте, они были у нас больше 20 минут, сменили два столика, оскорбили официантку, ничего не заказали, хотя к ним подходили много раз, только пользовались туалетом и просили розетку, чтобы заряжать телефоны. Говорили, что они украинки. В какой-то момент я сказал: „Так, я от вас устал, вы можете уйти“. Они пошли, уже открыли дверь, но тут молодая девушка развернулась, стала снова говорить, мол мы украинки и устроим вам такую негативную рекламу. И я ответил: „А, вы украинки?! Да здравствует Путин“. Они были шокированы», — рассказывает директор парижского ресторана Le Cosy Montparnasse Алекс Баша.

Еще один шок — в прямом эфире общественного французского телевидения: 76% зрителей выступили за прекращение поставок оружия на Украину. И приглашенные эксперты говорят уже совсем не то, что от них ждут — вот, например, коллекционер Бертран Шоллер.

«Я отлично знаю Россию, много раз там бывал. Моя позиция не пророссийская или еще какая-то, я за правду. В последние годы, скажем так с 2016, 2017-го, когда Россия стала активнее действовать на международной арене, я отметил, что почти все решения российского президента можно назвать отличными», — считает Шоллер.

Но по итогам — первый за долгое время саммит, на котором не смогли принять ровным счетом ничего антироссийского.

«Как ты Тришкин кафтан не шей, все равно будут вылезать какие-то дырки с другой стороны, потому что решение находится в какой-то стабилизации и нормализации взаимоотношений с основным поставщиком энергоресурсов», — уверен заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Упреки звучат, но все чаще в адрес друг друга. Франция и Германия вообще, как будто бы в ссоре. В эфире France24 на германское руководство тоже обрушились с критикой. Но, впрочем, и французский президент пытается пролезть меж всех этих мятежных огней, заявляя, что намерен — цитата: «восстановить требовательный диалог с Россией». Стоило только французским городам погрузится в протестный хаос.