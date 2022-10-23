Город-крепость Херсон: Киев вновь и вновь бросает своих солдат в лобовую атаку

Фото, видео: SERGEI ILNITSKY / ТАСС ; 5-tv.ru

Основная цель украинских боевиков сейчас — Каховская ГЭС. Она как раз сразу за Бериславом. Ракеты в этот район летят ежедневно.

В четырех регионах, где введено военное положение принципиально ничего меняется, как объяснил глава ДНР Денис Пушилин — «мы и так воюем восемь лет». И все те дополнительные меры, которые теперь, по указу президента, могут вводить власти этих субъектов федерации, по факту так или иначе уже применялись, просто получили юридическое оформление в новых реалиях российского законодательства.

Ситуация в зоне проведения специальной военной операции (СВО) — напряженная. Это первая публичная оценка обстановки от командующего объединенной группировкой войск, генерала армии Сергея Суровикина. Он был назначен на этот пост 8 октября и сейчас уже может говорить обо всем театре военных действий со знанием обстановки.

Собственно, сама должность, а значит и единоначалие были введены 8 октября, до этого за разные участки отвечали разные командиры, которых координировал Генштаб. Суровикин высказался предельно откровенно — ВСУ стягивает все имеющиеся резервы на передовую, постоянно пытается атаковать, не считаясь с потерями по 600–1000 солдат в сутки. Это касается, прежде всего, Купянского, Краснолиманского и Николаево-криворожского направлений. Собственно, на этих участках ВСУ наступали еще в августе и сентябре и по инерции продолжают пытаться продвинуться дальше. Но за последний месяц они не имели никаких успехов.

Причем на самом южном участке в районе Херсона — киевские формирования продолжают бросать в бой мощные бронегруппы. А все населенные пункты на правом берегу Днепра — под постоянным артиллерийским обстрелом. Есть информация, что Киев по заказу из США, где через две недели парламентские выборы, может пойти ва-банк и например, попытаться уничтожить дамбу Каховской ГЭС на Днепре, чтобы затопить переправы ниже по течению и фактически отрезать и Берислав, и Херсон от «большой земли». Из-за этого гражданские власти начали вывозить гражданское население на левый берег Днепра, а военные превращают Заднепровье в один большой укрепрайон, Херсон становится городом-крепостью.

«В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-­тактической ситуации. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая и принятия непростых решений», — подчеркнул генерал армии Сергей Суровикин

Киев запустил волну дезинформации, якобы, это Россия сама намеревается взорвать Каховскую дамбу, чтобы затопить берега Днепра и затруднить наступление ВСУ. В частности, об этом Зеленский на голубом глазу рассказывал лидерам Евросоюза в четверг. Но эту чушь может опровергнуть любой школьник, который хоть немного слушал учителя на уроке географии.

Правый берег Днепра, откуда выезжают гражданские, и где военные строят оборону — высокий. Его не затопит в любом случае. Волна паводка смоет, если что левый берег, куда и едут мирные. При этом войска в Заднепровье просто отрезаются от баз снабжения. Как вы думаете, кому это выгодно, Москве или Киеву. Мне кажется ответ очевиден. Что сейчас происходит в Херсоне и области — репортаж Натали Графчиковой.

Одна из очередных атак украинских боевиков. Шесть танков противника на максимальной скорости пытаются прорвать нашу линию обороны. В ответ получают — реактивный заградительный огонь. Бронетехника мгновенно превращается в бесполезную груду металлолома. У противника огромные потери. Выжившие — хаотично бегут с поля.

Это Бериславское направление. Взять город ВСУ пытаются уже давно. Все попытки отражены. Много украинских военнослужащих сдаются в плен, они просто не хотят умирать. Но эти самые командиры вновь и вновь бросают своих солдат в лобовые атаки, пытаются задавить числом. Наша разведка, артиллерия, и бронетанковые войска — работают слаженно четко.

Основная цель украинских боевиков сейчас — Каховская ГЭС. Она как раз сразу за Бериславом. Ракеты в этот район летят ежедневно. Наша ПВО сбивает большую часть. ВСУ усиливают и обстрелы мирного населения — не жалеют никого. Поэтому безопаснее всего — перебраться на противоположный от Херсона берег Днепра. Среди тех, кто переправляется на другой берег, в основном жители прифронтовых поселков. Пенсионеры, женщины с детьми. В сумках — самое необходимое, но они все равно тяжелые — внутри теплые вещи. Людям помогают сотрудники МЧС, военные и волонтеры. В рюкзачке маленькой Оли — любимая кошка. Рядом мама и дедушка. Для нее это первое в жизни путешествие.

Вере Васильевне из Новой Каховки в Анапу переехать и обосноваться на новом месте помогли волонтеры. Как только жители Херсонской области стали уезжать от обстрелов, ВСУ усилили огонь. Сразу 12 ракет HIMARS выпустили по Антоновскому мосту, на котором в этот момент находилась колонная гражданских автомобилей. Одиннадцать сбила противовоздушная оборона, одна ракета прорвалась. Снаряженная кассетной боевой частью… десяток раненых, четверо погибших. В том числе двое наших коллег, с херсонского телеканала. Это все, что осталось от автомобилей журналистов.

Мирное население ежедневно перевозят на другой берег. В режиме нон-стоп теплоходы продолжат работать до тех пор, пока каждый житель региона не окажется в безопасности.