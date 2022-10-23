Готовность на разных уровнях: что изменилось в регионах РФ новых указов Путина

В регионах РФ вступили в силу указы Владимира Путина о введении разных степеней готовности и реагирования

Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

Разные уровни дают разные полномочия главам субъектов — от мобилизации экономики и усиления охраны стратегических объектов, до возможности отселять граждан и введения комендантского часа.

Спецоперация (СВО) с этой недели юридически перестала быть делом военных и добровольцев, к ее обеспечению подключаются все гражданские службы. Указами президента на всей территории страны вводятся разные степени готовности и реагирования, а для управления создаются новые структуры — по образцу тех, что действовали с начала пандемии. Необходимость такого решения Владимир Путин объяснил на заседании Совета Безопасности теми угрозами, что исходят от украинских спецслужб и необходимостью перестроить производства для нужд специальной военной операции.

«Мы работаем над решением очень сложных, масштабных задач по обеспечению безопасности и надежного будущего России, по защите наших людей. И те, кто сегодня на передовой, кто проходит подготовку на полигонах и в учебных центрах, должны чувствовать нашу поддержку, знать, что за ними — огромная, великая страна, единый, сплоченный народ» — прокомментировал Владимир Путин.

Особый режим управления предусматривают два президентских указа № 756 и 757. Указ 756 вводит в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях — военное положение. Часть функций гражданской администрации при таком положении передается военным.

Указ 757 разъясняет, что делать остальной России, как всей Федерацией отразить агрессию против четырех ее субъектов. Так в регионах ближайших к воюющим вводится «средний уровень реагирования». В Центральном и Южном Федеральных округах — уровень «повышенной готовности». На всей остальной территории России — «базовая готовность». Разные уровни дают разные полномочия главам субъектов — от мобилизации экономики и усиления охраны стратегических объектов, до возможности отселять граждан и введения комендантского часа. Но конкретные меры определят власти на местах, для чего в каждом регионе создаются оперативные штабы.

По сути, перезапускается механизм, опробованный в пандемию, когда тоже были оперативные штабы, только вместо врачей в них теперь — силовики. Как и в пандемию — Госсовет будет координировать работу на местах, и как в пандемию это поручено мэру Москвы, Сергею Собянину. Так же как для борьбы с коронавирусом в правительстве создается координационный совет, только возглавит его не вице-премьер Татьяна Голикова, а лично премьер-министр Михаил Мишустин.

Вот так это выглядит на бумаге, как это все работает, что будут делать власти на местах с новыми полномочиями, разобрался Николай Иванов.

Белгородская область. Один из восьми регионов, где введен «средний уровень реагирования». Утром в субботу киевские формирования снова обстреляли мирный город Шебекино. Двое погибших. Более десяти раненых. В этом регионе решено усилить охрану ключевых объектов. Запрос жителей на переселение будет удовлетворен. Вузам рекомендовано перейти на дистант.

Но по всей стране кальки нет. Каждый субъект сам решает, как реагировать.

Брянская область. Киевские формирования тоже регулярно пытаются достать по деревням артиллерией. Городок Стародуб. Стародубский район непосредственно граничит с Черниговской областью Украины. Отсюда до Украины 55 километров. Здесь бросаются в глаза изменения прежде всего в экономике. Знаменитый Стародубский консервный завод. В этом цеху сыры сделаны по собственному рецепту. Например, «Фараон». В условиях спецоперации его делают не только на продажу, но и на помощь мирным жителям четырех новых регионов, которые уехали на безопасные территории.

«Порядка двух тонн этой продукции мы им отправили. Отправляли продукцию мясорастительную. Порядка 30 тысяч баночек», — говорит гендиректор ОАО «Консервсушпрод» Ольга Кужелева.

В Курской области тоже по-новому заработала промышленность. Фабрика по пошиву постельного белья перепрофилировалась на производство спальников для бойцов.

Руководителям субъектов среднего уровня реагирования даны дополнительные широкие полномочия и инструменты оперативно работать по различным сценариям. Можно усилить охрану общественного порядка. При необходимости перевезти жителей из опасных районов, куда прилетают снаряды, в места куда не дотягиваются орудия украинских террористов. Во главе угла — жизни людей.

«Именно украинскими спецслужбами был организован взрыв на Крымском мосту. Нами пресечены теракты и в других регионах России, в том числе в местах массового пребывания людей, в отношении объектов транспорта, энергетики, хочу подчеркнуть, в том числе и объектов ядерной энергетики. 09.50 ситуация, положение дел в разных регионах разные и объем предпринимаемых круг задач, который предстоит главам регионов, должны быть разными. Соответствующими обстановке в конкретном субъекте федерации», — прокомментировал Владимир Путин.

Изменения — касаются именно работы властей на местах.

«Если говорить о том, как изменится жизнь людей, то, могу вам сказать — никак не изменится. Никаких доппропусков не будет, никаких блокпостов, никаких комендантских часов», — подчеркнул губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Никаких ограничений для людей нет и пока не предвидится. Речь идет о нашей подготовительно-проверочной работе», — заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Регионам предоставили, в том числе право проводить мероприятия по территориальной обороне. И важно! Это не дополнительная мобилизация, а правовая база для возможности.

«Пока это только подготовка. Ведь тем, у кого средний уровень, им просто предлагается подготовиться к возможному применению сил терооброны. Это не значит, что они должны их уже сформировать и создать. Но, если они потребуются, то они будут созданы», — поясняет зампред Совета Федерации Юрий Воробьев.

Решение президента — это еще и тотальное обновление законодательной базы, устаревших нормативов, по которым будут действовать все уровни власти, если возникнет необходимость. Плюс у нас четыре новых региона, которые в регламентах раньше не были прописаны.

«Это требование к работе органов публичной власти. Это для них вводятся специальные режимы. И они отвечают перед президентом», — поясняет председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Другие регионы Центрального и Южного федеральных округов — в режиме повышенной готовности. Власти также могут усилить охрану стратегических объектов. Нет ограничений на передвижение. Нет необходимости переселять жителей. Никакого комендантского часа тоже нет. Запрета на выезд за границу не существует. В остальных субъектах режим базовой готовности.

«Поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением „#МыВместе“, волонтерами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации: детям, родителям, женам, близким людям всех наших защитников», — заявил Владимир Путин.

Дело — общее. Без оглядки на статус и регалии. Представители «Народного фронта» — вместе со звездой Ленкома Андреем Соколовым только что вернулись из Донбасса. Рации, аптечки привез и гроссмейстер Сергей Карякин.

«На Донбассе люди живут под обстрелами восемь лет, и у них есть угроза жизни практически каждый день, поэтому это очень-очень сложно и психологически надо это выдержать, они, конечно, удивительные люди», — считает шахматист, гроссмейстер Сергей Корякин.

Президент призвал власти в регионах и столице сосредоточиться. Сконцентрироваться на двух принципиальных задачах — беречь жизни россиян и дать все необходимое нашим воинам, которые прямо сейчас защищают Отечество. И уже на следующий день Владимир Путин сам приехал к мобилизованным на полигон Западного военного округа в Рязанской области. С обмундированием и вооружением — тоже порядок.

Указы о режимах готовности обновляют всю систему координат. Взвешено и системно — кто и за что отвечает. Как реагировать на любое развитие ситуации. Но и спрос с региональных властей будет особый. Ведь то что обсуждалось на Совете безопасности — касается каждого жителя страны.