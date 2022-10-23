«На манеже все те же»: возрастную Волочкову затравили за танец «чуда в перьях»

Анастасию Волочкову подняли на смех после танца с веером

Фото, видео: Instagram* / volochkova_art

Экс-прима балерина Большого театра продолжает демонстрировать всей стране свои танцевальные способности и растяжку. Но многие уже изрядно устали от самолюбования балерины.

Анастасия Волочкова, несмотря на хейт, критику и осуждения, продолжает активно делиться подробностями своей жизни с публикой. Она по-прежнему танцует, садится на шпагаты и в поисках очередного кавалера. В социальной сети балерина продемонстрировала подготовку к концерту. Но похвалы и восторженных отзывов о себе так и не дождалась.

«В кадр я немного не поместилась на диагонали вращений. Но оказалась в зазеркалье балетного зала. И всегда на позитиве! Многие за это меня и любят. За естественность, легкость и простоту», — подписала новое видео Волочкова.

Она исполнила несколько элементов, надев черную жилетку и обтягивающие белоснежные лосины. В ответ на нее посыпались гневные сообщения и заявления от интернет-пользователей, что они устали уже наблюдать одно и тоже.

«Каждый раз одно и тоже»;

«На манеже все те же»;

«Это возрастная балерина, которая не видит себя в зеркале»;

«Ничего близкого к балерине, простите. Обычно не высказываюсь так, но как оно есть»;

«Ну и чудо в перьях», — отреагировали пользователи сети.

Волочкова в привычной для себя манере некоторую критику решила удалить. А на все остальное, как обычно, решила не обращать внимание. Ведь людей много, мнение много, а экс-прима Большого театра одна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого к себе домой пригласила Анастасия Волочкова.

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