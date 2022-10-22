Атака на славянское братство: зачем Киеву признание Белоруссии оккупированной РФ

Политолог Кошкин: Запад и Украина хотят вбить клин между Россией и Белоруссией

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; Личный архив Андрея Кошкина; 5-tv.ru

Неонацистский режим на Украине и его кураторы на Западе задумали поднять градус напряженности в среде славян.

Идея признать Белоруссию временно «оккупированной» Россией исходит от западных кураторов киевского режима, которые хотят таким образом посеять раздор между Белоруссией и Россией и внести новый раскол в славянское братство. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный политолог Андрей Кошкин.

«Мы видим, насколько активно консультируют нынешний неонацистский режим Зеленского специалисты в области раскачивания ситуации, в области подготовки и проведения цветных революций, в области обострения государственных отношений. И вот мы постоянно сталкиваемся с подобного рода происками, которые как раз направлены на то, чтобы обострить ситуацию», — отметил он.

По словам Кошкина, в очередной провокации киевского режима четко угадывается «профессиональный почерк» западных политтехнологов, ставящих своей целью очернить Россию, вбить клин между нею и Белоруссией и тем самым создать еще большее напряжение в среде славян.

«Это и является, наверное, целью Верховной рады, которая принимает такое решение. Но самое интересное, они являются зачинщиками еще одной сложной комбинации против России. Для этого им нужны международные организации. Они обращаются к другим государствам и хотят чужими руками получить выгоду. То они просят денег, то придумывают подобного рода комбинации», — заключил Кошкин.

Ранее в этот день украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что в Верховную раду Украины внесен проект постановления о признании Белоруссии «оккупированной» Россией.

По словам нардепа, постановление направлено на лишение правительства белорусского президента Александра Лукашенко международной правосубъектности, прекращение членства республики в международных организациях и распространение на нее антироссийских санкций.

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в комментарии 5-tv.ru объяснил, зачем Россия перебрасывает в Белоруссию своих военнослужащих.