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С начала специальной военной операции Каховская ГЭС не переставала функционировать. Однако украинские националисты день за днем грозятся ее уничтожить.

Глава Новокаховского района Владимир Леонтьев сообщил, что Каховская ГЭС, несмотря на постоянные обстрелы, продолжает осуществлять свою работу. Об этом Леонтьев рассказал в YouTube-шоу.

По словам главы административного округа, власти устали подсчитывать количество атак на станцию. Но самое главное — Каховская ГЭС продолжает выполнять свои задачи и работает без пауз. Примечательно, что с начала специальной военной операции ГЭС ни разу не переставала функционировать.

«Гидроэлектростанция подвергается ударам ежедневно. Вчера было или пять, или шесть обстрелов, знаете, мы перестали считать, и все они в основном направлены на гидроэлектростанцию», — прокомментировал Леонтьев.

По словам главы Новокаховского района, предпринимаются все необходимые меры, чтобы осуществить безопасность станции. В случае, если ситуация выйдет из-под контроля, ущерб будет минимизирован, насколько это представится возможным.

«Последнюю неделю увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий воды, которая хлынет вниз по течению, было меньше», — заявил Леонтьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина дала ложное сообщение о минировании Каховской ГЭС Россией, чтобы в случае экологической катастрофы избавить себя от ответственности перед миром.