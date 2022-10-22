«Несколько раз повторяли»: Газманов рассказал, почему расстался с Началовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Популярные артисты исполнили песню «Мечта», но более никогда не выпустили совместных треков. Есть ли в этом личные мотивы?

Родион Газманов рассказал, почему у него не вышло долгого сотрудничества с покойной ныне певицей Юлией Началовой. В свое время они исполнили дуэтом песню «Мечта», которая вышла удачной, но так и осталась единственной их коллаборацией.

«Спеть вместе „Мечту“ нам предложили наши отцы. Мне эта песня очень нравится, я над ней работал с удовольствием, ну а Юлия и на тот период, и сейчас остается одной из лучших российских вокалисток. Получился очень удачный дуэт, и мы несколько раз его повторяли», — поделился воспоминаниями Газманов-младший в интервью aif.ru.

После выхода песни исполнителей начали считать едва ли не парой, однако продолжить и развить сотрудничество в нечто большее им обоим помешала самостоятельная творческая занятость.

«У нас с Юлией были хорошие, дружеские отношения — наверное, как у всех артистов, которые из-за гастролей не знают, когда встретятся в следующий раз, через два дня или через два года. Да, мы с ней спели песню, она получилась хорошей, мы что-то дали друг другу во время сотрудничества — и пошли развиваться дальше с дополнительными возможностями», — сказал певец.

Газманов признался, что любит сотрудничать с другими исполнителями, к примеру, сейчас записывает дуэты с Маргаритой Позоян и Аглаей Шиловской.

«Часто приглашаю других артистов принять участие в моих концертах. Это дает чувство плеча, чувство свежей крови — и чувство конкуренции, своеобразный творческий пинок», — пояснил певец.

В интервью Алене Жигаловой для ее YouTube-шоу Газманов-младший рассказал, как едва не женился. По словам 41-летнего певца, у него были серьезные отношения с девушкой, которые длились пять лет. В какой-то момент он даже купил кольцо и хотел сделать предложение, но потом они оба поняли, что «отношения не работают».

До этого Газманов рассказывал, какой видит свою будущую свадьбу. В его мечтах бракосочетание должно пройти на Мальдивах, где молодожены наденут друг на друга венки из цветов и голышом убегут в закат.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Родион Газманов отреагировал на слухи о своей мобилизации.