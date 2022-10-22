Индивидуальная непереносимость: диетолог прокомментировал диету Анны Седоковой

Фото, видео: Щербак Александр / ТАСС; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Певица утверждает, что отказ от риса помог ей похудеть.

Певица Анна Седокова рассказала, что отказалась от белого риса и похудела на десять килограммов. Врач-диетолог Маргарита Королева оценила диету исполнительницы в беседе с 5-tv.ru. Эксперт ответила, возможно ли так быстро похудеть без одного только риса, и правду ли говорит 40-летняя артистка о своем заторможенном обмене веществ.

По словам диетолога, случай Седоковой — абсолютно частный. Похудеть, отказавшись от риса, певица могла лишь если до этого ела рис регулярно и в избытке, а потом резко сократила его потребление.

«Если рис был приоритетным в ее питании, при этом у нее появилась потребность снизить вес, но не было возможности сделать это на привычной диете, то, убрав углеводный продукт, результат не заставил себя ждать. Вот Анна Седокова и потеряла немножко в весе», — объяснила диетолог.

Врач отметила, что у каждого человека есть продукты, которые находятся в списке личной непереносимости. Если такой продукт регулярно прибывает в рационе, то он может провоцировать воспалительные процессы или стимулировать рост жировых клеток.

«Есть люди, которые не могут расстаться с лишними килограммами в непонимании, что причиной тому является продукт, находящийся в зоне индивидуальной непереносимости», — рассказывает Королева.

По словам эксперта, организм просто не имеет возможности переварить такой продукт, потому что у него нет нужных ферментов или секреции. Прекращение употребления этого продукта может помочь расстаться с килограммами, но вау-эффекта ожидать не стоит.

Королева предполагает, что Седокова могла расстаться еще с каким-то продуктами. Она добавила, что рис редко попадает в красную зону. Диетолог также отметила, что рис нужно покупать правильный — коричневый и пропаренный, а также правильно его готовить: замачивать на ночь и хорошо промывать утром. Это поможет сохранить полезные вещества продукта и сложные углеводы.

«Рис — богатый по составу, очень полезный продукт. Он может быть в нашем рационе и даже нужен, но в сочетании исключительно с овощами», — заверила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова последовала совету друга-хоккеиста, который посоветовал отказаться от всех продуктов белого цвета. Но артистке хватило отказаться только от одного продукта и она быстро вернула стройность.