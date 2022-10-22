Бориску на царство: Джонсон заручился поддержкой для участия в выборах премьера

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Бывший премьер-министр Великобритании, как оказалось, имеет все шансы вернуть утраченный ранее пост.

Экс-глава кабинета министров Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой достаточного числа парламентариев, чтобы снова претендовать на пост главы Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщил обозреватель газеты The Sunday Times Тим Шипман со ссылкой на источник в окружении Джонсона.

«Близкий к Борису Джонсону источник заявил, что он получил поддержку 100 парламентариев и мог бы принять участие в выборах. „Мог бы“ — очень интересная оговорка», — написал журналист в Twitter.

Напомним, глава кабмина Великобритании Лиз Трасс 20 октября объявила об уходе с поста премьер-министра и лидера Консервативной партии после шести недель пребывания у власти.

Наиболее вероятным претендентом на освободившееся кресло главы британского правительства называют бывшего министра финансов Риши Сунака, который ранее уже баллотировался на эту должность, но проиграл Трасс. По оценкам букмекеров, шанс Сунака избраться на пост главы правительства сейчас составляет 36%.

Далее в числе кандидатов на высокую должность идут экс-министр обороны Пенни Мордонт и нынешний глава военного ведомства Бен Уоллес. Их шансы оцениваются в 18% и 9% соответственно. Рассматривается кандидатура и предыдущего лидера Бориса Джонсона — ему букмекеры отводят 7%

В свою очередь политолог Антон Бредихин в беседе с 5-tv.ru заявил, что именно Джонсон, которого нещадно критиковали в прошлом, теперь имеет все шансы на успех. По мнению эксперта, бывшему премьеру вполне могут доверить «разрулить» сложившуюся непростую ситуацию.